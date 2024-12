Meteo Sicilia: dicembre è finalmente arrivato, portando con sé non solo l’atmosfera natalizia e le festività che si avvicinano, ma anche un sensibile abbassamento delle temperature. Con l’inizio del mese, la Sicilia si prepara a fare i conti con il primo freddo stagionale. Le previsioni meteo per i primi giorni della settimana mostrano un calo delle temperature su tutta l’isola, con l’arrivo di correnti più fredde che interesseranno la regione. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia, lunedì 3 dicembre 2024

Lunedì si prevede una giornata caratterizzata da una pressione atmosferica piuttosto debole sulla Sicilia. Le condizioni meteo vedranno piogge intermittenti, che interesseranno principalmente la parte settentrionale della regione. In particolare la provincia di Messina, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Nelle altre zone dell’isola, il tempo sarà generalmente più stabile, ma comunque influenzato da un cielo frequentemente coperto e una nuvolosità persistente. Durante questa giornata la massima più alta si registrerà nella città di Siracusa, dove durante le ore più calde si arriveranno a sfiorare i 19 gradi. A seguire, con ben 18 gradi le città di Catania e Messina. Per quanto concerne la minima più bassa si registrerà ad Enna, con una massima di soli 10 gradi e una minima di 6 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 3 dicembre 2024

Martedì, nonostante una leggera diminuzione della pressione atmosferica, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, alternato a momenti di copertura più intensa. In generale, il tempo resterà abbastanza tranquillo, con poche variazioni sul resto dell’isola. Le temperature rimarranno invariate: 19 gradi di massima a Siracusa e 18 a Catania. Scenderanno invece le temperature serali e notturne. In alcuni casi si arriverà a toccare i 4 gradi, proprio come previsto per la città di Ragusa.

Mercoledì 4 Dicembre

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, non sono previsti grandi cambiamenti nella tendenza di questi giorni. Nella prevalenza dell’isola saranno presenti nubi sparse, non sono previste precipitazioni. Le temperature invece si alzeranno di qualche grado. A Catania previsti 20 gradi nelle ore più calde e 12 in quelle più fredde. La città più fredda sarà quella di Enna, con una minima di 5 gradi e una massima di ben 11 gradi.