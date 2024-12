Il prossimo 7 dicembre 2024, il Teatro Metropolitan di Catania ospiterà una straordinaria rappresentazione del celebre balletto “Il Lago dei Cigni”, una delle opere più iconiche della danza classica. L’esibizione sarà interpretata dal Balletto dell’Opera di Iasi, una delle compagnie di danza più rinomate d’Europa, pronta a offrire al pubblico un’esperienza mozzafiato.

La Magia di “Il Lago dei Cigni”

“Il Lago dei Cigni” è una delle creazioni più celebri nel repertorio della danza classica, originariamente coreografato da Marius Petipa nel 1877, con le immortali musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il balletto racconta la commovente e affascinante storia d’amore tra il principe Siegfried e Odette, una giovane donna trasformata in un cigno dal malvagio mago Rothbart.

La rappresentazione cattura il cuore degli spettatori con la sua combinazione di eleganza, emozione e dramma, accompagnata da musiche che sono diventate un simbolo della danza classica. Il Balletto dell’Opera di Iasi porterà in scena tutta la bellezza e la magia di questa fiaba romantica, trasportando il pubblico nelle suggestive atmosfere delle rive del lago incantato.

Il Balletto dell’Opera di Iasi

Il Balletto dell’Opera di Iasi è una compagnia di grande prestigio, conosciuta per le sue performance di alta qualità e per le numerose tournée di successo in tutta Europa. Con la sua interpretazione, questo gruppo di talentuosi ballerini regalerà una nuova vita al classico senza tempo, arricchendolo con eleganza, precisione tecnica e una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico.

Le scenografie, il gioco delle luci e i costumi contribuiranno a creare un’atmosfera fiabesca che incanterà ogni spettatore, facendo vivere una serata davvero speciale. La performance del 7 dicembre rappresenta un’opportunità unica per gli amanti della danza di assistere a uno dei capolavori più amati del repertorio classico.

Biglietti e informazioni sull’evento

I biglietti per l’evento sono già disponibili online. I prezzi variano a seconda della posizione scelta nel teatro:

Poltronissima : €40

: €40 Poltrona : €35

: €35 Distinti: €30

La rappresentazione inizierà alle ore 21:00 del 7 dicembre 2024. Si potranno acquistare i biglietti direttamente online.

L’evento avrà luogo al Teatro Metropolitan di Catania, situato in via Sant’Euplio 21. Il teatro, con la sua atmosfera intima e accogliente, è il luogo ideale per vivere un’esperienza culturale unica, immersi nella bellezza della danza.