Migliori licei artistici a Catania: da anni ormai, gli studenti che si apprestano a scegliere la scuola superiore, possono fare affidamento sul progetto Eduscopio, un’iniziativa promossa annualmente dalla Fondazione Agnelli. Questo strumento è stato ideato per aiutare i giovani nell’individuazione e selezione dell’indirizzo più adatto alle proprie aspirazioni, inclusi gli studi artistici, offrendo una panoramica chiara sull’offerta formativa e sulle opportunità disponibili nel proprio territorio.

Migliori licei artistici a Catania: un progetto a sostegno di studenti e famiglie

Il progetto Eduscopio, nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti e le famiglie nella delicata fase di scelta della scuola superiore. Una decisione questa, fondamentale per il futuro, che richiede l’attenta considerazione e analisi di interessi, ambizioni e obiettivi personali. Per compiere una scelta profondamente consapevole, è essenziale raccogliere quante più informazioni possibili sugli istituti considerati e valutare le opzioni che meglio rispondono alle proprie aspettative formative ma anche professionali. Proprio questa è la mission che si propone Eduscopio: analizzando e confrontando dati relativi a istituti di vario indirizzo, permette una scelta mirata basata su criteri come qualità formativa, vicinanza geografica e risultati ottenuti dai diplomati. Grazie a rigorosi indicatori basati su dati ufficiali, la piattaforma consente di confrontare scuole dello stesso tipo (es. istituti artistici), situate in un raggio massimo di 30 km, e individuare l’istituto più adatto alle proprie prospettive.

Migliori licei artistici a Catania: i criteri di valutazione

La valutazione operata da Eduscopio, si basa su dati dettagliati che vanno oltre la semplice offerta formativa, concentrando sugli esiti reali della formazione secondaria. In particolare, vengono presi in considerazione specifici indicatori i risultati universitari e professionali dei diplomati, al fine di misurare l’efficacia del percorso scolastico seguito, la qualità del metodo di insegnamento e l’acquisizione di competenze. Un approccio, quello scelto dalla piattaforma, che consente di delineare un quadro completo della preparazione raggiunta dagli studenti prima di affrontare la strada post-diploma.

I dati utilizzati nell’indagine, provengono da fonti esterne e imparziali, come atenei ed enti professionali, il che garantisce una valutazione oggettiva e trasparente delle scuole, riflettendo le reali capacità degli studenti e l’efficacia dei programmi di studio.

La classifica dei migliori licei artistici a Catania

Selezionando sulla piattaforma Eduscopio il profilo di interesse (es. studente, genitore o docente), sarà possibile indicare la tipologia di istituto desiderato e la località di residenza, così da personalizzare la ricerca in base alle proprie esigenze.

Nel territorio catanese, i licei artistici statali sono distribuiti nel seguente ordine:

Emilio Greco

Lazzaro

Musco

Solo il primo tra questi istituti ha raggiunto dati tali da poter permettere la ponderazione di medie così stilate:

55.68 per l’Indice FGA (un indice che mette in relazione la media dei voti e i crediti ottenuti)

25.64 per la media dei voti

48.56 per i crediti ottenuti

47.8 % di diplomati in regola

Per gli altri istituti non è stato invece possibile stimare degli indicatori precisi, poichè risultano insufficienti i dati relativi a studenti universitari diplomatisi negli stessi. Una nota da segnalare, è la discesa al terzo posto nella lista dell’istituto Filippo Brunelleschi che figurava invece al primo posto nella classifica del 2023.

In definitiva, Eduscopio non si propone di individuare la “migliore” scuola in senso assoluto, ma di guidare ciascuno studente e la sua famiglia verso la scelta che meglio risponde alle proprie esigenze e aspirazioni. Si tratta di un percorso personalizzato, che aiuta a prendere una scelta consapevole, basata su dati concreti e pertinenti, affinché ogni studente possa intraprendere il cammino educativo più adatto al proprio futuro.