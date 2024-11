Classifica scuole 2024: La nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma gratuita curata dalla Fondazione Agnelli, fornisce una panoramica completa sulla qualità delle scuole superiori in Italia. Con dati aggiornati sui diplomati degli ultimi anni, l’obiettivo è supportare studenti e famiglie nella scelta del percorso scolastico più adatto, valutando il livello di preparazione sia per l’accesso all’università che per l’ingresso nel mondo del lavoro. Quest’anno, sono stati analizzati 1.347.000 diplomati provenienti da oltre 8.150 indirizzi di studio di scuole statali e paritarie.

Tra i licei classici, il Sacro Cuore si conferma leader a Milano, mentre a Torino il Gioberti supera lo storico Cavour. Roma vede saldi ai primi posti il Visconti e il Mamiani, mentre Napoli conferma il primato del Convitto Vittorio Emanuele II. Anche gli istituti tecnici si distinguono: il Vallauri di Fossano (Cuneo) vanta un indice occupazionale dell’85%, tra i più alti in Italia.

Catania, i migliori istituti secondo Eduscopio 2024

Anche quest’anno Catania si distingue nella classifica scuole 2024 per l’offerta formativa, con cambiamenti significativi rispetto al passato. Tra i licei classici, il Nicola Spedalieri (FGA 73,9) conquista il primo posto, superando lo storico Mario Cutelli (FGA 71,27), che scende al secondo posto. Sul podio troviamo anche il liceo paritario Don Bosco, seguito dal San Giuseppe, mentre al quinto posto ritorna una scuola statale: il Convitto Cutelli.

Tra i licei scientifici, il primo posto spetta al Galileo Galilei (FGA 74,6), seguito dal Principe Umberto di Savoia (FGA 73,34) e dal Boggio Lera (FGA 72,99). Anche qui i paritari Don Bosco, Savoia e Valdisavoia si posizionano tra i migliori. Per gli indirizzi di Scienze Applicate, il Boggio Lera domina con 70,66 punti, distanziando nettamente il Vaccarini (FGA 54,82)

Nel campo delle Scienze Umane, si distinguono il Lombardo Radice (FGA 60,45) e il Turrisi Colonna (FGA 58,39). Sebbene il Lombardo Radice occupi il primo posto, il Turrisi Colonna registra una percentuale più alta di diplomati in regola (60,2% contro 56,6%).

Per il Liceo Linguistico, è il Principe Umberto a guidare la classifica (FGA 65,91), seguito dal Galileo Galilei (FGA 64,38) e dal Boggio Lera (FGA 64,25). Chiudono la top five il Lombardo Radice (FGA 63,01) e il Turrisi Colonna (FGA 59,84).

Classifica scuole 2024, l’impatto del Covid

La classifica scuole 2024 di Eduscopio evidenzia gli effetti a lungo termine della pandemia. I diplomati del 2021, che hanno vissuto due anni scolastici condizionati dal Covid-19, mostrano difficoltà all’ingresso all’università. Quasi il 20% non ha sostenuto esami al primo anno, contro il 14% pre-pandemia. Tuttavia, per gli studenti degli istituti tecnici e professionali che hanno scelto di lavorare subito dopo il diploma, il tasso di occupazione è salito al 35%, cinque punti percentuali in più rispetto al 2020.