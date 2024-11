Mancano pochi giorni all’arrivo del Black Friday 2024, il giorno delle offerte che, quest’anno, ha inizio venerdì 29 novembre e si conclude con il Cyber Monday, il 2 dicembre. Pur essendo fissata per il 29 dicembre la data d’inizio ufficiale, molti negozi, sia fisici che online, anticipano le offerte alcuni giorni prima, per aumentare la possibilità dei consumatori di fare acquisti vantaggiosi.

Il giorno-evento del “venerdì nero” è nato negli anni Venti negli Stati Uniti d’America, ma, col passare degli anni, è divenuto un vero e proprio fenomeno mondiale. Ricorre nel primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento, in cui sia i piccoli commercianti che le grandi aziende applicano sconti su molti dei loro prodotti, in previsione degli acquisti da fare in occasione del Natale.

Black Friday: le origini del nome del giorno delle offerte

Sono ben due le teorie che rispondono alla domanda “perché il Black Friday si chiama così?”.

La prima viene fatta risalire ad un evento che si verificò, negli anni Sessanta a Philadelphia, il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento. Quel giorno fu definito “venerdì nero” dagli agenti di polizia, colpiti dalla quantità di persone che, attratte dalle offerte, si riversarono per le strade della città, provocando traffico e confusione.

La seconda teoria si riallaccia ad un modo di fare e di gestione della contabilità dei commercianti, che segnavano le rispettive entrate e uscite nei propri libri contabili. Per fare ciò, venivano usati due diversi colori: il nero per scrivere i profitti e il rosso per segnare le perdite. Accadeva, allora, che proprio nel giorno successivo al Ringraziamento, molte attività commerciali segnassero più guadagni che perdite, divenendo, in tal modo, il nero il colore dominante della propria contabilità.

Black Friday: aumento delle emissioni e impatto sull’ambiente

Le offerte allettanti e la frenesia legata al desiderio di accaparrarsi il prodotto al miglior prezzo spingono i consumatori a fare acquisti che, in condizioni di normalità non farebbero, provocando due importanti conseguenze: l’aumento della produzione dei beni e, correlativamente, l’evidente impatto ambientale legato al trasporto degli stessi. Secondo un rapporto del 2022 di Transport & Environment (associazione che riunisce le Ong europee che operano nel settore dei trasporti sostenibili), durante la settimana nera, si assiste ad un aumento delle emissioni, derivanti dal trasporto su gomma, del 94% rispetto alle altre settimane dell’anno, raggiungendo gli 1,2 milioni di tonnellate di CO2.

Black Friday 2024: la settimana delle offerte di Amazon

Il leader dell’e-commerce, Amazon, organizza, a partire da giovedì 21 novembre, la sua Black Week (che anticipa l’inizio degli sconti), rappresenta una delle “mete” preferite dai moltissimi consumatori, che colgono l’occasione ed approfittano dei prezzi ribassati per fare gli acquisti più vari. Le promozioni riguardano i settori più disparati: la tecnologia, la moda, gli articoli per la casa e tanti altri, prevedendo molteplici offerte lampo e giornaliere.