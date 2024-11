Meteo Sicilia: l’intera Sicilia si prepara a un inizio settimana caratterizzato da un ritorno del bel tempo, con temperature che raggiungeranno anche i 24 gradi. Dopo le forti piogge della scorsa settimana, largo spazio a sole e cieli sereni su tutto il territorio. Niente vento, nessuna nuvola solo un piacevole clima temperato.

Meteo Sicilia, lunedì 18 ottobre 2024

Lunedì in Sicilia si preannuncia una giornata di bel tempo grazie all’alta pressione che rimarrà stabile sulla regione. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, con il sole che dominerà la scena per tutta la giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C, mentre le minime resteranno stabili. Sole in tutta la Regione, qualche nuvola solo a Ragusa. La città più calda sarà Siracusa con ben 25 gradi. A seguire la nostra città di Catania, nelle ore più calde si raggiungeranno i 24 gradi. In linea di massima in nessuna città si scenderà sotto i 20 gradi. Unica eccezione nella città di Enna , dove le temperature massime non si alzeranno mai sopra i 18 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 19 novembre 2024

Durante la giornata di martedì, l’alta pressione colpirà la Sicilia. Questo garantirà condizioni di bel tempo stabili su quasi tutto il territorio. Nessuna perturbazione all’orizzonte, qualche nuvola solo ad Agrigento e Trapani. Il bel tempo di lunedì sembra proseguire, unica eccezione: temperature leggermente in calo. Le massime non supereranno i 22 gradi nelle città di Messina, Catania e Palermo. Anche per oggi la città più calda sarà Siracusa con una massima di 24 gradi ed una minima di 10 gradi. Mentre, la città più fredda sarà Enna dove si arriveranno a segnare ben 6 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 20 ottobre

Durante la giornata di mercoledì 20 ottobre qualche nuvola colpirà il nostro territorio. In particolar modo le città di: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Il sole continuerà a splendere ininterrottamente nella nostra città di Catania, dove la massima raggiungerà i 23 gradi, con un’escursione termica di quasi 10 gradi durante le ore serali. Anche per oggi la città più calda sarà Siracusa, stretta, per questo inizio settimana, nella morsa dei 24 gradi.

Si preannuncia un inizio settima soleggiato. Ma da giovedì qualcosa cambierà: temperature in calo e diverse nubi sparse.