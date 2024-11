Eventi Catania: Catania si prepara a un weekend ricco di eventi imperdibili, che spaziano dalla cultura alla gastronomia, passando per il mondo dei videogiochi e delle tendenze matrimoniali. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi a Catania e provincia:

Beer Catania 2024: il festival delle birre artigianali

Il weekend si apre con uno degli eventi più amati dai catanesi: Beer Catania 2024, il festival delle birre artigianali. Dal 15 al 17 novembre, l’appuntamento è al SAL – Spazio Avanzamento Lavori di Via Indaco 23, dove sarà possibile gustare birre artigianali provenienti da vari angoli d’Italia.

L’evento, che si terrà dalle ore 18.00 alle 23.45, offre non solo una vasta scelta di birre, ma anche una selezione di cibo e musica dal vivo per rendere l’esperienza ancora più speciale. Perfetto per chi è appassionato di birra o semplicemente vuole trascorrere una serata all’insegna del buon gusto e della buona compagnia.

Eventi Catania, Catania Film Fest 2024

Un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema è il Catania Film Fest 2024. Dal 14 al 17 novembre, il Catania Film Fest porta sul grande schermo ben 39 film in concorso, inclusi documentari, cortometraggi e pellicole indipendenti europee e del Mediterraneo. Le proiezioni si terranno presso Zo Centro Culture Contemporanee, con la cerimonia di premiazione che avverrà domenica 17 novembre.

Il festival celebra il cinema indipendente con film provenienti da ben 16 paesi e una selezione di anteprime italiane assolute. Un evento che mette in luce il panorama cinematografico emergente e offre spunti per riflessioni e discussioni.

FC 25 Challenge: torneo di videogiochi al centro sicilia

Per gli appassionati di videogiochi, il weekend a Catania offre anche l’FC 25 Challenge, un torneo di EA Sports FC 25 organizzato da Bruno Euronics. Il 16 e 17 novembre, a partire dalle 14.00, i partecipanti potranno sfidarsi in un torneo ad eliminazione diretta. Il vincitore del torneo di Catania avrà l’opportunità di giocare con Mariano Izco, un ospite speciale che renderà la sfida ancora più emozionante. L’evento si terrà al Centro Sicilia ed è aperto a tutti i gamer locali.