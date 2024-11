Sidra SpA informa che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile, l’avvio dei lavori sugli impianti di produzione, inizialmente previsto per la data 11/11/2024, è stato posticipato a lunedì prossimo.

Disservizio idrico

Di conseguenza, le sospensioni programmate del servizio idrico subiranno variazioni, seguendo il nuovo calendario che prevede interruzioni dell’erogazione in alcune aree della provincia di Catania nelle seguenti date: 18, 19, 20, 25, 26 e 27 novembre, con diverse fasce orarie a seconda delle zone interessate.

Sidra SpA si scusa per i disagi e invita i residenti delle aree coinvolte a prendere nota delle nuove fasce orarie e a predisporre un’adeguata riserva d’acqua per minimizzare l’impatto dell’interruzione. Il servizio di assistenza clienti sarà disponibile per informazioni aggiuntive o chiarimenti sul calendario delle sospensioni.

Interruzioni programmate dalle ore 09:00 alle ore 17:00

Gravina di Catania: le vie Gramsci, Fratelli Bandiera, Etnea, San Paolo, Coviello, Carrubella, Oberdan, Sanfilippo e le traverse limitrofe.

Catania: le vie Galermo (parte alta), Sebastiano Catania (parte alta), Como, Pavia, Brescia, Barriera civv. 19 e 27, e traverse limitrofe.

Misterbianco: le vie Poggio Lupo, Belsito, Del Mandorlo (per alcuni civici), delle Zagare, Portella, della Ginestra e traverse limitrofe.

Interruzioni programmate dalle ore 21:30-22:00 alle ore 06:00-06:30

Sant’Agata Li Battiati: le vie Bellini, Marchese Antonino di Sangiuliano, Umberto, Kennedy, San Michele Arcangelo, Corsaro, Barriera del Bosco, Balatelle, Lavatoio, Leucatia Croce, delle Rose, Verga, Einaudi, Sturzo, lo Jacono, Machiavelli, Gaetano Sanfilippo, Gucciardini, Francicanava e traverse limitrofe.

Catania: le vie Due Obelischi, Del Bosco, Manzella, Leucatia, Pietro Novelli, Concetto Marchesi, Zangrì, De Logu, Barletta, Taranto, Brindisi, Cecchi, Cardinale Nava, San Gregorio e traverse limitrofe.

Gravina di Catania: le vie Dell’Autonomia, Zangrì, Maria Ausiliatrice, Antonino di Sangiuliano e traverse limitrofe.