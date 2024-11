Migliori città universitarie: in Italia, quasi due milioni di studenti universitari affrontano quotidianamente la sfida di mantenere un equilibrio tra impegno accademico e gestione economica, particolarmente ardua per chi si trasferisce lontano da casa. Affitti, spostamenti e il costo generale della vita richiedono una pianificazione finanziaria attenta: BonusFider si è occupato di stilare una lista delle città universitarie migliori in Italia e il capoluogo etneo si classifica al primo posto.

Lo studio di BonusFider

In vista della Giornata Mondiale degli Studenti, fissata per il 17 novembre, BonusFider ha stilato quindi una classifica delle città universitarie italiane che offrono il miglior compromesso tra qualità e costo della vita per gli studenti. I parametri utilizzati includono prestigio degli atenei, affitti accessibili, offerta di svago, costi per pasti veloci e altre spese quotidiane.

Il primo posto tra le città universitarie va a Catania, che con un punteggio di 8,27 su 10, risulta la più vantaggiosa. Nonostante l’università sia al 502º posto nel ranking mondiale, la città si distingue per affitti molto bassi (in media €211 al mese per una stanza o posto letto) e una vasta gamma di locali per il tempo libero.

Le migliori città universitarie sul podio

Sul podio delle migliori città universitarie troviamo a seguire, Torino si aggiudica il secondo posto con un punteggio di 8,04 su 10, vantando due università classificate tra le migliori al mondo, con un punteggio medio di 75,6 su 100 (Top 2%). Genova si posiziona al terzo posto, con un punteggio complessivo di 7,88 su 10 e un’università al 286º posto mondiale.

In quarta posizione troviamo Palermo, con un punteggio di 7,56 su 10. La città, classificata 587ª a livello globale con un punteggio di 73,5 su 100 (Top 2,8%), offre affitti medi di €226 al mese e un’ampia scelta di locali notturni e fast food accessibili, che rendono la vita studentesca dinamica e sostenibile.

Nella top 10 si trovano anche città come Padova, Napoli, Perugia, Verona, Pavia e Parma, tutte caratterizzate da una buona qualità della vita per gli studenti, grazie al giusto equilibrio tra costi e servizi offerti.