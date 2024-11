Un altro intervento dei vigili del fuoco è stato segnalato nei comuni di Aci Sant’Antonio e di Acireale.

Ad Aci Sant’Antonio, in via Aldo Moro, il personale è dovuto intervenire per soccorrere le persone, alcune delle quali intrappolate all’interno delle proprie auto. La strada risulta totalmente allagata così come il supermercato adiacente. Le persone all’interno del punto vendita sono state soccorse.

Situazione molto critica anche ad Acireale dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona intrappolata nella propria abitazione allagata, in via Rocco Chinnici.

Sono ancora numerosi gli interventi in corso.

In aggiornamento…