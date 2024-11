Nella notte scorsa, Lineri, frazione del comune di Misterbianco, è stata completamente sommersa dalle forti piogge. Che nella notte scorsa sono arrivate a 45 mm di acqua. Le strade sono diventate veri e propri fiumi, con l’acqua che ha superato il metro di altezza in alcuni punti, invadendo le abitazioni e danneggiando le auto parcheggiate. La forza delle precipitazioni è stata tale che il sistema di drenaggio, già inadeguato, non è riuscito a smaltire l’acqua in tempo, causando l’allagamento di quartieri interi.

Lineri sommersa dalle piogge

La situazione di Lineri non è un caso isolato, ma un problema che si ripete ogni volta che le condizioni meteo si fanno più critiche. Da anni, i residenti lamentano l’inefficienza delle istituzioni nel risolvere un problema che sembra non avere fine. La mancanza di un sistema di drenaggio adeguato e di interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio rende ogni pioggia una minaccia. Nonostante le promesse di interventi da parte del Comune e delle autorità locali, la situazione non è mai stata affrontata con la necessaria urgenza.