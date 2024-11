Dal 25 al 30 novembre, la Sicilia ospiterà la Vitiligine Week. Durante questa settimana, i pazienti avranno l’opportunità di incontrare gratuitamente dermatologi specialisti per un confronto diretto sulla malattia. Verranno inoltre fornite diverse le opzioni terapeutiche disponibili e tutti i pazienti potranno ricevere un adeguato supporto utile per gestire al meglio la loro condizione.

I centri aderenti in Sicilia

Nella regione siciliana, sono tre i centri medici che aderiscono all’iniziativa:

Catania : Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico

: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico Messina : Policlinico Gaetano Martino

: Policlinico Gaetano Martino Trapani: Ospedale Sant’Antonio Abate

I pazienti che desiderano partecipare devono prenotare il proprio incontro chiamando il Numero Verde gratuito 800226466, attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

I siciliani affetti da vitiligine

In Sicilia, circa 26.400 persone convivono con la vitiligine, una condizione che causa la perdita di pigmento sulla pelle e che, sebbene non sia pericolosa, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Di queste, l’18% è costituito da persone con meno di 20 anni. A livello globale, si stima che ci siano tra 65 e 95 milioni di persone affette da vitiligine.

L’obiettivo della campagna: aumentare consapevolezza

La Vitiligine Week è promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) con il patrocinio dell’APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), e supportata da Sintesi Education. Inoltre, il contributo non condizionato di Incyte ha permesso di realizzare questa iniziativa.

Uno degli obiettivi principali della campagna è l’empowerment dei pazienti, cioè aumentare la consapevolezza delle possibilità terapeutiche e aiutare chi vive con la vitiligine a prendere il controllo della propria condizione.

Gli appuntamenti gratuiti in tutta Italia

Oltre ai centri in Sicilia, saranno messi a disposizione in tutta Italia più di mille appuntamenti gratuiti con dermatologi specialisti, offrendo così ai pazienti un’occasione preziosa per ricevere consulenze e informazioni dettagliate sulle opzioni terapeutiche e sulla gestione quotidiana della vitiligine.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso una maggiore comprensione della malattia e un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita delle persone che ne sono affette.