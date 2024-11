La Regione Siciliana ha lanciato una nuova campagna promozionale, “Vivi la Sicilia tutto l’anno“, ideata per incentivare il turismo nell’isola anche durante i mesi di bassa stagione. Per otto settimane, un video e diverse fotografie mostreranno l’esperienza di un gruppo di giovani in vacanza in Sicilia durante l’autunno. La campagna punta a promuovere le bellezze e le attrazioni siciliane su piattaforme digitali e tradizionali, per rafforzare l’immagine della regione come destinazione ideale tutto l’anno.

La campagna pubblicitaria

In Italia, la promozione è partita il 4 novembre su Google, YouTube e sui principali social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), con contenuti sia organici che sponsorizzati. Da metà novembre sarà ulteriormente potenziata con banner pubblicitari per due settimane, e a dicembre è prevista anche una pubblicità su Dove e Bell’Italia, due importanti riviste italiane di turismo.

La campagna si estende anche a livello internazionale, con promozioni mirate in Francia e Germania, e nei mercati extra UE, come Regno Unito e Stati Uniti. Qui, oltre ai social e alle piattaforme Google e YouTube, la promozione si svolgerà tramite una pianificazione pubblicitaria accurata, con monitoraggio e ottimizzazione costanti per garantire i migliori risultati. Dal 15 novembre, la Sicilia approderà anche a Times Square, a New York, dove il video sarà proiettato per dieci giorni, con 22 passaggi giornalieri, puntando a catturare l’attenzione del pubblico internazionale.

Le parole di Schifani

Secondo il presidente della Regione, Renato Schifani, questa iniziativa rappresenta una strategia innovativa volta a destagionalizzare il flusso turistico verso la Sicilia dall’Italia, dall’Europa e da altri paesi. “Raccontiamo la nostra terra come un caleidoscopio di colori, natura, esperienze e cultura che si possono vivere praticamente tutto l’anno. Ci aspettiamo numerosi benefici per un settore che è da sempre uno dei motori economici della nostra regione.“