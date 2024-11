In questi giorni ha preso il via la Pet therapy per i giovani pazienti dell’unità di Oncoematologia pediatrica presso l’Azienda ospedaliera Civico di Palermo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Aias Partinico e autorizzata dalla Direzione strategica dell’Arnas Civico, è parte del progetto “Dalla cura al prendersi cura” promosso da Aslti, l’Associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, con il supporto del Ministero delle Politiche Sociali.

Il primo incontro è stato due giorni fa, quando i cani Maui e Rio sono stati protagonisti nel day hospital del reparto. I due amici a quattro zampe supporteranno i piccoli pazienti nell’ambito degli “Interventi assistiti con gli animali”, mirati a rafforzare la consapevolezza dei bambini riguardo sé stessi e il proprio corpo, a favorire lo sviluppo dell’empatia e a sperimentare una relazione di accudimento. “Questi interventi puntano a sviluppare nei piccoli la capacità di prendersi cura dell’altro – spiegano gli operatori del progetto ‘Emozioni a quattro zampe’ di Aias Partinico“.

Lo scopo dell’iniziativa

La Pet therapy è condotta da un team multidisciplinare, che include un medico veterinario, un referente d’intervento e gli psicologi di Aslti che già operano nell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico. Aias Partinico, con la sua équipe specializzata in Terapia assistita con gli animali, offre già terapie riabilitative per i suoi pazienti nella sede del centro.

“Siamo felici di realizzare un sogno per tanti bambini ricoverati – commentano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, rispettivamente presidente e direttrice operativa di Aslti – Abbiamo dedicato molta attenzione agli aspetti organizzativi, e siamo sicuri che il progetto sarà un successo e saprà coinvolgere anche le famiglie dei bambini“.

Il progetto durerà 18 mesi, prevedendo 78 incontri, uno a settimana. A breve, le sedute si svolgeranno anche nelle case dei bambini che partecipano all’iniziativa.