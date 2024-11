I recenti controlli, svolti dalla polizia locale, dalla forestale e dagli agenti della divisione anticrimine e delle volanti, hanno riguardato una panineria ed una trattoria, site, rispettivamente, in Viale Africa e in Via Plebiscito.

L’obiettivo delle ispezioni è verificare il rispetto di: norme igieniche, qualità del cibo, regolarità delle assunzioni dei dipendenti, condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e disposizioni dettate dai regolamenti comunali.

Panineria di Viale Africa: lavoratori in nero

Nella panineria, situata in Viale Africa, è stata riscontrata la presenza di tre lavoratori in nero, con la corrispondente erogazione di una sanzione di 10 mila euro. Il servizio prevenzione sugli ambienti di lavoro ha, inoltre, verificato la mancanza di conformità dell’impianto elettrico, che ha determinato ulteriori 2 mila euro di sanzioni.

È prevista l’ulteriore sospensione dell’attività di ristorazione nel caso in cui non verranno regolarmente assunti tutti i lavoratori e non verranno pagate le sanzioni entro tre giorni dal controllo effettuato.

Nessuna violazione in cucina, circa le condizioni igieniche del locale e la qualità e la tracciabilità degli alimenti utilizzati.

Trattoria di Via Plebiscito: nessuna licenza

Un altro controllo ha interessato una trattoria sita in Via Plebiscito, priva di ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento della relativa attività di ristorazione. Il titolare ha recato a giustificazione delle licenze mancanti il poco tempo intercorso dall’avvenuta rilevazione dell’attività economica.

È, inoltre, avvenuto il sequestro, da parte della forestale, di alimenti privi di ogni documentazione e, per questo, reputati non tracciabili e di dubbia provenienza, disponendo sanzioni per oltre 1500 euro.

La polizia locale ha riscontrato, oltre all’abusiva occupazione del suolo, anche l’uso di un braciere acceso sui marciapiedi e l’assenza di autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande.