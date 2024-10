La giunta comunale di Catania ha ufficialmente approvato il progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di piazza Spedini, un intervento che segna una svolta significativa per lo sport cittadino.

Il piano di restyling

Guidato dal sindaco Enrico Trantino e proposto dall’assessore Sergio Parisi, il piano ha come obiettivo non solo il miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza della struttura, ma anche il suo adeguamento alle moderne esigenze sportive, con un investimento di 1,7 milioni di euro. Quest’opera di restauro, resa possibile dai fondi del bando nazionale “Sport e Periferie” e da risorse comunitarie del periodo 2021-2027, punta a restituire alla città uno spazio funzionale e moderno, preservandone il valore storico e simbolico.

Tra gli interventi previsti vi sono la sostituzione degli infissi e la rimozione del controsoffitto, il rinnovo degli impianti di climatizzazione e illuminazione, oltre alla riqualificazione del campetto esterno. Le aree interne, che includono il campo da gioco, gli spogliatoi e le tribune, saranno completamente ristrutturate, permettendo un aumento della capienza fino a 800 posti. Questa trasformazione consentirà al Palazzetto di piazza Spedini di ospitare una gamma ampia di eventi, dalle partite di pallavolo e ginnastica agli sport paralimpici, diventando così un centro multifunzionale per lo sport a Catania.

Le parole dell’assessore Parisi

“Si tratta di un intervento fondamentale per lo sport catanese e per il valore simbolico di questa struttura storica”, ha dichiarato l’assessore Parisi, sottolineando come il Palaspedini abbia ospitato atleti e società sportive di grande rilievo nel corso degli anni. I lavori, la cui conclusione è prevista entro il prossimo anno, porteranno nuova vita a una struttura ormai simbolo della città, offrendo spazi moderni e accoglienti per atleti e appassionati di ogni età.