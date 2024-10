Il consiglio comunale di Catania ha approvato, all’unanimità, la mozione per il progetto della prima Greenway della città, all’interno del quartiere Borgo-Sanzio. A rendere nota la notizia è stata Angela Cerri, promotrice dell’iniziativa e consigliera della municipalità Borgo Sanzio. “Da Consigliera del III Municipio (Borgo-Sanzio) – dichiara Angela Cerri – ringrazio tutto il Consiglio Comunale per avere accolto favorevolmente la tipologia di infrastruttura proposta dimostrando in tal modo attenzione, al di là del colore politico, alla qualità ambientale della nostra città”, queste le parole della consigliera dopo l’approvazione della mozione.

Che cos’è la Greenway

Per Greenway si intende un percorso chiuso al traffico a motore e destinato a pedoni, ciclisti, pattinatori e altri utenti con mezzi non a motore. Si tratta, dunque, di una pista ciclo-pedonabile immersa nel verde. Il tutto serve a valorizzare il territorio e rendere nuovamente aree utilizzabili riqualificandole. Si tratta di percorsi sicuri, poiché lontani dal traffico veicolare a motore e accessibili a tutti.

La Greenway Borgo-Sanzio

Il tracciato non più utilizzabile tra le stazioni Metro Catania/Borgo e Catania/Cibali sarà destinato a questo progetto, il quale donerebbe al quartiere e alla città una importante quantità in km di pista ciclabile e aree pedonali in sede protetta, costituendo un percorso strategico nella visione della mobilità sostenibile. In questo modo, andrà a formarsi un “sistema parco” dalla Piazza Abramo Lincoln fino alla Stazione Metro/Cibali, senza soluzione di continuità.

Il progetto rientra anche nell’ambito dei finanziamenti europei finalizzati alla realizzazione di piste ciclo/pedonali. Entro il 2030, infatti, il Parlamento Europeo, ha chiesto alle principali città europee di raddoppiare i km di piste ciclabili/pedonali.

Il parco Sanzio

La Greenway diventerebbe, così, un valore aggiunto alla zona Borgo-Sanzio, concordante con il parco, i cui lavori sono sul punto di essere finalizzati, al parcheggio scambiatore di piazzale Sanzio, lavori nell’ambito dei quali rientra anche la qualificazione del vicino parco Falcone.