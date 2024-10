La Legge 150/2024, conosciuta principalmente per le modifiche apportate al sistema di valutazione degli studenti e per la riforma sul voto in condotta, include anche una disposizione fondamentale per la protezione dell’autorevolezza e del decoro del personale scolastico. Questa tutela viene formalizzata nell’articolo 3 della legge, che introduce una misura economica volta a sanzionare chiunque commetta reati contro dirigenti scolastici, docenti e altri membri del personale educativo, amministrativo o tecnico della scuola.

In particolare, la norma prevede che, nel caso in cui una persona venga condannata per un reato commesso ai danni di un membro del personale scolastico nell’esercizio delle sue funzioni, oltre al risarcimento dei danni, debba essere disposto anche il pagamento di una somma pecuniaria. Tale somma, a titolo di riparazione, va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 10.000 euro e viene versata direttamente all’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La misura di tutela: un segnale contro le aggressioni

Con questa disposizione, il legislatore mira chiaramente a scoraggiare le aggressioni nei confronti del personale scolastico, che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti, sia da parte di studenti che, in alcuni casi, anche da parte dei genitori. Gli episodi di violenza verbale e fisica nei confronti di docenti, dirigenti e altro personale della scuola hanno infatti sollevato preoccupazioni diffuse sulla sicurezza e sul rispetto all’interno degli ambienti scolastici.

La previsione di una sanzione economica aggiuntiva, oltre al tradizionale risarcimento danni, costituisce una misura deterrente volta a proteggere l’autorevolezza delle istituzioni scolastiche e del loro personale.

Grazie a questa misura, chiunque commetta un reato ai danni di un membro del personale scolastico mentre è in servizio, dovrà affrontare una doppia responsabilità: quella morale e quella economica. L’obbligo di versare una riparazione pecuniaria alla scuola serve, infatti, a sottolineare l’importanza del rispetto verso l’istituzione scolastica e il suo personale.