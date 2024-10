Il Consiglio Comunale di Catania ha intrapreso un’importante trasformazione grazie ai recenti lavori di restyling e informatizzazione della sua aula consiliare. In apertura della seduta straordinaria, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento, volto a restituire efficienza e funzionalità ai lavori d’aula, affrontando le difficoltà operative che si erano manifestate in passato.

La rivoluzione digitale del Consiglio Comunale

Grazie ai nuovi sistemi di informatizzazione, ogni consigliere avrà ora la possibilità di scaricare direttamente i documenti, le delibere e gli emendamenti necessari per lo svolgimento delle sedute, eliminando l’uso della carta. Anastasi ha definito questo cambiamento come “di portata storica“, sottolineando come esso rappresenti una svolta significativa anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Questo progetto, fortemente voluto dallo stesso presidente, è stato avviato già nel 2022, durante la sua prima esperienza alla guida del consiglio.

Un progetto di lunga durata

Il percorso verso l’informatizzazione dell’aula consiliare ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento. Anastasi ha evidenziato come sia stata necessaria una fitta corrispondenza con la direzione della presidenza del consiglio comunale e il direttore dei servizi informativi per avviare il processo di modernizzazione. La precedente piattaforma, infatti, presentava diverse problematiche legate all’affidabilità e alla mancanza di sistemi adeguati per le videoconferenze in situazioni di emergenza.

Collaborazione e risultati concreti

Il progetto ha visto il coinvolgimento di diverse figure chiave, come l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi e il direttore Fabio Finocchiaro, che hanno lavorato per reperire il finanziamento necessario. Anastasi ha anche ringraziato il nuovo direttore dei servizi informativi, Vincenzo Passanisi, e l’assessore Viviana Lombardo, responsabile dell’informatizzazione, per il loro impegno e il lavoro di squadra che ha portato a questo significativo traguardo.

Trasparenza e accessibilità

Con l’introduzione della nuova piattaforma streaming, i cittadini potranno seguire in diretta i lavori d’aula direttamente dal sito istituzionale del Comune di Catania. Questo passo non solo rende il consiglio più accessibile, ma rafforza anche il legame tra le istituzioni e i cittadini, promuovendo una maggiore trasparenza nel processo decisionale.

Il rinnovamento del Consiglio Comunale di Catania rappresenta un esempio di come l’innovazione tecnologica possa migliorare l’efficienza degli organi pubblici e contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse. Con questi cambiamenti, Catania si allinea agli standard nazionali ed europei, mostrando un impegno concreto verso il futuro.