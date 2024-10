Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso il quartiere Cibali di Catania, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre, di 62 anni, in seguito al rifiuto della donna di dargli del denaro per acquistare droga, presumibilmente crack, di cui sembra fosse dipendente. L’uomo avrebbe inferto alla madre una decina di colpi con un coltello.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un elegante palazzo del rione Cibali, alla presenza del fratellastro dell’aggressore, un 24enne nato da una precedente relazione della donna, che ha prontamente allertato le autorità chiamando il 112.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’aggressione, trovando il 32enne ancora armato. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima, ferita gravemente, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove attualmente si trova sotto osservazione medica.

Il caso ha sconvolto la comunità locale, portando alla luce ancora una volta i gravi problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alle dinamiche di violenza che spesso ne derivano. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli su quanto accaduto e sul contesto familiare in cui è maturata la vicenda.