Tragedia nella notte a Catania, dove un motociclista di 26 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’incidente si è verificato sulla circonvallazione, in via Marco Polo, in direzione di via Vincenzo Giuffrida. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la moto del giovane avrebbe impattato violentemente contro un’automobile che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Gli agenti della squadra Volanti sono stati i primi a giungere sul luogo dell’incidente. Al loro arrivo, la scena si presentava estremamente critica, con il motociclista riverso sull’asfalto in gravi condizioni. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, gli agenti hanno immediatamente tentato di prestare soccorso al giovane. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, il 26enne è deceduto sul posto.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno esaminati i rilievi e le testimonianze raccolte per comprendere se l’automobile coinvolta abbia effettuato una manovra irregolare o se vi siano state altre cause che abbiano contribuito all’impatto fatale.