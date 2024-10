Sono 663 i posti riservati alla Sicilia nel nuovo concorso Ripam, indetto per l’assunzione di 2.200 funzionari nelle Regioni del Sud, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei fondi europei.

Il concorso

Il concorso è stato organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, e interessa le amministrazioni territoriali di sette regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre al Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Il bando e le assunzioni

La Sicilia beneficerà del numero più alto di assunzioni, con 36 esperti in economia e statistica, 10 tecnici, 8 informatici-digitali e 8 professionisti nel settore ecologico-ambientale. Gli altri posti saranno distribuiti nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, nei capoluoghi di provincia e in altri comuni dell’isola. A queste si aggiungono 71 unità destinate al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, suddivise tra specialisti giuridici, esperti in comunicazione, informatica e tecnologie scientifiche, con particolare attenzione ai profili statistici e tecnici.

Il bando di concorso sarà pubblicato sul Portale “inPA”, accessibile all’indirizzo internet, nonché sul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.