Concorsi scuola 2024: sono migliaia le assunzioni previste dal MIM (Ministero dell’istruzione e del merito) in vista dei prossimi bandi di concorso in uscita, per i docenti e anche per il personale ATA.

Concorsi scuola 2024: piano straordinario di reclutamento

Il piano straordinario di reclutamento punta a raggiungere l’obiettivo di 70mila assunzioni di docenti previsto dal PNRR. Una parte di queste sarà effettuata con concorsi già banditi ma ce ne sono altri un procinto di uscire.

Concorsi scuola 2024: i bandi già usciti

I bandi ancora in atto sono quelli elencati di seguito:

Concorso per docenti di scuola secondaria (straordinario-ter);

Concorso ordinario per docenti di scuola infanzia e primaria;

Concorso per l’aggiornamento delle GPS;

Concorso straordinario per docenti di Religione Cattolica;

Concorso per insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria;

Concorso personale ATA terza fascia;

Concorso personale ATA 24 mesi;

Concorso personale ATA scuole regionali Sicilia;

Concorso ordinario per Dirigenti scolastici.

Concorsi scuola 2024: i bandi in uscita

Ecco, invece, quali sono i bandi in uscita entro il 2024 con le informazioni necessarie:

Concorso per insegnanti di Religione Cattolica : sarà finalizzato alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio scolastico 2022/2025. La procedura concorsuale servirà a coprire il 30% di quelli vacanti, che sono 6.428 in totale. I posti messi a bando saranno, quindi, 1.928;

: sarà finalizzato alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio scolastico 2022/2025. La procedura concorsuale servirà a coprire il 30% di quelli vacanti, che sono 6.428 in totale. I posti messi a bando saranno, quindi, 1.928; Concorso ordinario per docenti di scuola secondaria (PNNR 2) : la procedura concorsuale sarà aperta anche ai non abilitati. Il bando in uscita sarà finalizzato alla copertura di oltre 19mila posti;

: la procedura concorsuale sarà aperta anche ai non abilitati. Il bando in uscita sarà finalizzato alla copertura di oltre 19mila posti; Concorso per docenti di sostegno specializzati: la procedura concorsuale è rivolta ai docenti già inseriti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto, e a quelli che stanno frequentando i corsi di specializzazione. Il concorso sarà nazionale su base regionale.

Concorsi scuola 2024: i bandi comunali

Non solo concorsi nazionali ma durante l’anno i Comuni apriranno delle procedure per educatori asili nido, educatori professionali, insegnanti scuola dell’infanzia (maestre e maestri) e istruttori socio educativi. Le assunzioni saranno sia a tempo indeterminato che determinato. Per conoscere i bandi attivi o in procinto di essere attivati si consiglia di consultare i siti e i canali di comunicazione ufficiale degli enti comunali di proprio interesse.