Meteo Sicilia: con l’arrivo di ottobre, la Sicilia si prepara a vivere un weekend che porta con sé i primi segni del cambiamento stagionale. Dopo settimane di temperature estive, con giornate caratterizzate dal sole e dal caldo, la regione comincerà a sperimentare un abbassamento delle temperature, particolarmente avvertito durante le ore serali e notturne. Le previsioni per il fine settimana indicano, infatti, un progressivo calo termico, con minime in diminuzione e massime che, pur restando gradevoli, iniziano ad adattarsi al clima autunnale.

Meteo Sicilia, venerdì 4 ottobre

Regime di alta pressione e condizioni generali di bel tempo sulla regione. Il sole continuerà a splendere, cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi sparse a Catania e Ragusa. Le temperature saranno ancora piuttosto elevate per la stagione, con massime che potranno toccare i 32 gradi nelle aree costiere orientali. Le minime, al contrario, saranno in leggera crescita rispetto ai giorni precedenti, con valori che oscilleranno tra i 12 e i 21 gradi.

Meteo Sicilia, sabato 5 ottobre

Persisterà l’alta pressione sulla regione, continuerà il bel tempo. A Messina, il cielo potrebbe presentarsi leggermente velato, ma senza previsioni di fenomeni significativi. Le temperature massime subiranno un calo, con valori più consoni al periodo autunnale, sebbene in alcune località, come Catania e Siracusa, si possano ancora raggiungere i 27 gradi. Le minime, tuttavia, cominceranno a scendere sensibilmente, soprattutto nelle zone interne come Enna, dove la temperatura notturna potrebbe toccare gli 8 gradi, creando un notevole contrasto con le ore più calde del giorno.

Le previsioni di domenica 6 ottobre

L’alta pressione proteggerà ancora la nostra isola, con condizioni generali di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso (a Catania, Enna, Messina e Siracusa). Le temperature massime si stabilizzeranno intorno ai 25-26 gradi, mentre le minime, complice la presenza di correnti settentrionali più fresche, continueranno a scendere, con valori compresi tra i 10 e i 19 gradi. I venti soffieranno moderati da nord, contribuendo a mantenere l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

La giornata di venerdì 4 ottobre sarà caratterizzata da un cielo variabile: al mattino si prevedono alcune nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo diventerà poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 21 gradi e una massima di 30 gradi. I venti soffieranno moderati sia al mattino che nel pomeriggio, per poi attenuarsi la sera, quando diventeranno deboli.

Sabato 5 ottobre, il clima sarà simile, con una temperatura minima di 17 gradi e una massima che raggiungerà i 27 gradi. Anche in questa giornata, i venti saranno moderati nelle prime ore della giornata e nel pomeriggio.

Infine, domenica 6 ottobre, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature registreranno un ulteriore calo, con una minima di 15 gradi e una massima di 26 gradi. I venti soffieranno deboli sia al mattino che al pomeriggio, mantenendo un clima piacevole e stabile.