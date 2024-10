Meteo Sicilia: ottobre è già iniziato ma le temperature roventi sembrano non voler abbandonare la nostra Isola. Proprio durante la giornata di giovedì, 3 ottobre, si raggiungeranno i 33 gradi a Catania. Le usuali temperature autunnali tendono sembrano non arrivare mai. Temperature fresche nella nostra Isola sembrano sono un miraggio. Di seguito le previsioni di metà settimana.

Meteo Sicilia, mercoledì 2 ottobre 2024

Mercoledì, l’alta pressione garantirà tempo stabile nella nostra regione. La giornata sarà per lo più soleggiata, con il cielo sereno o leggermente nuvoloso su tutta la zona. Le temperature massime arriveranno fino a 31 gradi. In tutte le città dell’Isola, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Fatta eccezione per le città di Messina, Palermo e Siracusa. La città più calda sarà Siracusa con una massima di 31 gradi, a seguire Catania con una massima di 30 gradi. La città più fredda sarà Enna con una massima di soli 20 gradi e una minima di 12 gradi.

Meteo Sicilia, giovedì 3 ottobre 2024

Giovedì, la pressione atmosferica inizierà a diminuire, ma la giornata rimarrà caratterizzata da un buon tempo. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso o con nuvole sparse su tutto il territorio. Le temperature massime potranno arrivare fino a 32 gradi, e le temperature notturne saranno leggermente più alte rispetto a quelle delle notti precedenti. Durante la giornata di giovedì molte cieli delle città sicule si presenteranno completamente coperti di nuvole. La città più calda sarà Catania, con una massima di ben 33 gradi. A seguire Siracusa con una massima di 32 gradi. In generale in tutte le città della Sicilia le temperature si alzeranno radicalmente. In tutti i capoluoghi siculi non si scenderà mai sotto i 28 gradi, fatta eccezione per Enna dove la massima raggiungerà solo i 25 gradi.

Meteo Sicilia, venerdì 4 ottobre 2024

durante la giornata di venerdì 4 ottobre le nuvole che avevano caratterizzato i nostri cieli sembrano allontanarsi. Durante tutta la giornata il sole splenderà e non rimarrà mai coperto. Inoltre proprio durante venerdì le temperature sembrano abbassarsi radicalmente. Le uniche città dove si sfioreranno i 30 gradi saranno Catania, con appunto con una massima di 30 gradi, e Siracusa come la massima di 32 gradi la città più fredda rimarrà Enna con una massima di 22 gradi e una minima di soli 11 gradi.