In occasione della IX Edizione del Trofeo Coni, uno dei più importanti eventi sportivi nazionali riservati ai giovani atleti under 14, Catania si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti e spettatori.

Le date dell’evento e dei divieti di sosta

Il l Trofeo Coni avrà luogo dal 4 al 6 ottobre 2024.

L’inaugurazione delle fasi finali si svolgerà venerdì 4 ottobre in Piazza Università, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa.

Per garantire la sicurezza e il buon andamento dell’evento, il Comune di Catania ha messo in atto un piano di chiusure al traffico e divieti di sosta. Questa decisione è stata presa in seguito a una riunione interistituzionale tenutasi presso la Questura, coinvolgendo diverse autorità locali.

A partire dalle 9 del mattino del 4 ottobre e fino a quando sarà necessario, sarà vietato il transito di tutti i veicoli in diverse zone della città. L’unica eccezione sarà riservata ai residenti che dovranno accedere ai propri garage o aree private. Le restrizioni al traffico mirano a garantire un ambiente sicuro per atleti, famiglie e spettatori, evitando congestioni e facilitando il regolare svolgimento delle attività.

Le chiusure stradali si estenderanno probabilmente ad altre aree chiave, garantendo così che gli eventi sportivi possano procedere senza intoppi e che tutti i partecipanti possano godere della manifestazione.

Divieti di sosta: le vie interessate

Di seguito le vie interessate dai divieti di sosta: via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (dal civico 63 a via Porticello e da civico 43 a via Cristoforo Colombo), via Vittorio Emanuele II, via Porta di Ferro, via Del Vecchio Bastione, via Sant’Agata, via Mazza, piazza San Placido, via Porticello, via Antonio Mancini, via Fragalà, via Collegiata, via Euplio Reina, piazza Ogninella, piazza Scammacca, via Della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Raddusa, via Alessandro Manzoni, piazzetta Sebastiano Addamo, via Bicocca, via Roccaforte, via Erasmo Merletta, via San Giuseppe al Duomo, via Alessi, via San Francesco, via Teatro Greco e via Gesuiti.