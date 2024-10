Il Comune di Catania ha ricevuto un importante finanziamento regionale di 196 mila euro per la creazione di sette nuove aree ludico-ricreative, un’iniziativa volta a contrastare i rischi di esclusione sociale e a promuovere il benessere della comunità. Questo progetto mira a fornire spazi sicuri e accessibili per attività ricreative, favorendo l’incontro tra diverse generazioni e culture, e contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale della città.

Aree ludiche: l’annuncio di Giuseppe Castiglione

L’annuncio ufficiale riguardante questo progetto sarà fatto da Giuseppe Castiglione, capogruppo del Movimento per l’Autonomia (Mpa) all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). La conferenza stampa si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 10, presso la sede dell’Ars a Palazzo Minoriti, a Catania. Durante l’incontro, Castiglione fornirà dettagli sulle aree e sulle attività programmate. Saranno presenti anche i deputati regionali Giuseppe Lombardo e Ludovico Balsamo, insieme all’assessore comunale Massimo Pesce, che detiene la delega ai parchi e alle aree verdi, oltre ad alcuni consiglieri comunali del Mpa.

Aree ludiche: in che punti della città sorgeranno

Le sette aree ludico-ricreative sorgeranno in punti strategici della città, precisamente: in viale Moncada (numeri 12, 19 e 21), in piazza Bovio, largo Campania, via delle Ondine e via del Maggiolino (n. 5). Questi nuovi spazi saranno progettati per ospitare attività ludiche, eventi comunitari e iniziative che coinvolgeranno attivamente i residenti, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione sociale e l’inclusione.

La creazione di queste aree rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una città più accogliente e coesa, in cui tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età e background, possano sentirsi parte di una comunità attiva e solidale. Inoltre, l’inclusione di spazi ricreativi avrà un impatto positivo sulla salute mentale e fisica degli abitanti, offrendo opportunità di svago e socializzazione.

In un momento in cui le sfide sociali e economiche sono particolarmente pressanti, l’iniziativa del Comune di Catania e il supporto regionale dimostrano un impegno concreto nel promuovere il benessere collettivo. Si porrà al centro della conferenza l’importanza di investire in progetti che mirano a costruire una società più inclusiva e dinamica. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita, ma contribuirà anche a una cittadinanza più attiva e consapevole.