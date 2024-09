Già a partire da domani, martedì 1 ottobre, Catania inaugurerà la nuova linea “Amts Metro Shuttle” (A-MS), che collegherà la stazione della Metropolitana “Milo” con importanti nodi strategici della città, come il polo Universitario di Santa Sofia, il Policlinico e il parcheggio S. Sofia. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a potenziare l’intermodalità tra il servizio metropolitano e quello bus, facilitando così il trasporto per gli utenti della Metropolitana.

Le nuove fermate Metro Shuttle

Grazie a questa nuova linea, gli studenti e il personale dell’università potranno raggiungere con maggiore facilità le varie sedi lungo via Santa Sofia, mentre i pazienti e i visitatori del Policlinico potranno accedere ai diversi padiglioni in modo rapido ed efficiente. Una delle caratteristiche più innovative del servizio è la fermata direttamente all’interno del parcheggio di interscambio S. Sofia, situato in via S. Zenone. Questo permetterà anche agli automobilisti provenienti dalle zone a Nord di Catania di utilizzare il servizio, incrementando l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e contribuendo alla riduzione del traffico urbano.

Gli orari per la nuova Metro Shuttle

Il programma di esercizio prevede circa 80 corse giornaliere dal lunedì al venerdì, con orari che vanno dalle 6:25 alle 20:30. Durante le ore di punta, il servizio garantirà un bus ogni 4 minuti, mentre il sabato il servizio sarà attivo con una frequenza leggermente inferiore. Questo nuovo collegamento, che interesserà quotidianamente migliaia di utenti, rappresenta il risultato di un accordo di collaborazione tra il Comune di Catania, l’Università, il Policlinico e l’Amts.