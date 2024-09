Meteo Sicilia: via all’ultimo weekend del mese di settembre, che lascia ancora spazio al caldo e all’estate, prima dell’arrivo di ottobre, in cui si entrerà più nel vivo della stagione autunnale.

Meteo Sicilia: le temperature

Viste le temperature riportate dalle previsioni, infatti, in quasi tutta l’Isola si superano i 30 gradi di massima, dando spazio ad un altro assaggio di stagione estiva. In molti ne approfitteranno per un bagno al mare o un weekend fuoriporta. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di questo weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 27 settembre

Weekend che inizia nel segno dell’estate. In quasi tutta la Sicilia le temperature massime toccano o superano i 30 gradi. Da segnalare Siracusa che risulta essere la provincia più calda con 34 gradi, seguita da Catania con 33. Le altre temperature massime per le restanti città dell’Isola oscilleranno tra i 30 e 31 gradi, ad eccezione di Enna, Ragusa e Trapani che si manterranno sotto la soglia, con massime rispettivamente di 27, 29 e 28 gradi. I venti saranno moderati in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: sabato 28 settembre

Caldo che persisterà anche per la giornata di domani ma il cielo sarà caratterizzato da alcune nubi sparse. Tuttavia, non si registra alcun rischio di precipitazioni. Le città più calde restano sempre Siracusa, con una massima di 35 gradi, e Catania, con 34. Anche per la giornata di sabato, il resto delle massime si manterrà tra i 30 e 31 gradi. Sotto la soglia Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

Domenica 29 settembre

Ultimo giorno del weekend in cui si registrerà un calo delle temperature. Nessuna provincia, infatti, raggiungerà la massima di 30 gradi e il cielo sarà poco nuvoloso. Anche per la giornata di domenica, tuttavia, nessun tipo di precipitazione è previsto. Anche a Siracusa la massima scenderà sotto la soglia, raggiungendo i 29 gradi. Segue Catania con 28 e Agrigento con 27. Nel resto dell’Isola si va dai 19 gradi previsti per Enna, per note ragioni geografiche, ai 25 di Palermo e i 26 di Ragusa. Ancora una volta, i venti si manterranno deboli o moderati ovunque, tranne a Messina in cui saranno più forti.

La prossima settimana si prospetta sulla stessa linea di domenica, con temperature stabili che, man mano, potranno sancire definitivamente la fine del caldo.