Il Gruppo Webuild, in collaborazione con la Regione Siciliana, ha annunciato quattro giornate di selezione per l’avvio dei corsi di formazione pre-assunzione destinati a operatori di cantiere, nell’ambito dell’iniziativa “Cantiere Lavoro Italia”. Le giornate di reclutamento si svolgeranno a Palermo il 2 e 3 ottobre e a Catania il 9 e 10 ottobre. Questi eventi sono rivolti a disoccupati, inoccupati e neodiplomati, con l’obiettivo di fornire competenze tecniche e facilitare l’inserimento nei cantieri Webuild. Come affermato dal presidente Schifani, “Questa iniziativa è stata fortemente voluta per permettere ai siciliani di acquisire competenze tecniche all’avanguardia, facilitando il loro inserimento nei cantieri gestiti da Webuild.”

I recruiting day saranno divisi in due categorie. A Palermo e Catania, il 2 e 9 ottobre saranno riservati a disoccupati e inoccupati, mentre il 3 e 10 ottobre saranno destinati ai neodiplomati provenienti da istituti tecnici e professionali. Le figure ricercate includono operatori multifunzione, meccanici, elettricisti e altre specializzazioni tecniche. Webuild prevede di assumere fino a 200 persone entro il 2025, con ulteriori assunzioni pianificate per il 2026. La partecipazione agli eventi è subordinata alla registrazione tramite le piattaforme Randstad e Adecco.

Cos’è Webuild?

Webuild è una multinazionale italiana attiva nel settore delle costruzioni, specializzata in grandi opere infrastrutturali complesse come dighe, ponti, autostrade, ferrovie e impianti energetici. L’azienda si occupa di progettazione e realizzazione di infrastrutture che spaziano dai trasporti alla gestione dell’acqua, dall’energia fino alla costruzione di edifici civili e industriali.

L’azienda è impegnata nella realizzazione di progetti strategici in tutto il mondo, tra cui il sistema ferroviario ad alta velocità, opere idroelettriche e infrastrutture sostenibili, puntando su innovazione, sostenibilità e sicurezza.

L’iniziativa mira quindi a fornire formazione tecnica specifica per i cantieri, garantendo ai partecipanti competenze avanzate e spendibili nel mercato del lavoro.

Inoltre, queste selezioni supportano lo sviluppo di infrastrutture chiave in Sicilia, promuovendo investimenti nel territorio e contribuendo alla crescita economica locale. Come sottolineato dal presidente della Regione, Renato Schifani, l’iniziativa punta a creare una forza lavoro qualificata, rispondendo alle esigenze reali delle imprese, e ha un impatto positivo sull’economia regionale, trasformando la Sicilia in un polo di competenze tecniche nel settore delle costruzioni.