Selezione Formez PA: è tata indetta una nuova selezione pubblica da parte di Formez PA volta a individuare 17 esperti. Si cercano figure di laureati con esperienza in diversi settori da impiegare mediante contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto PeNsa. I posti vacanti si trovano in diverse regioni d’Italia. Il compenso massimo è stimato per oltre 46 mila euro annui.

Per candidarsi c’è tempo fino a lunedì 30 settembre 2024.

Selezione Formez PA 2024: le figure ricercate e i requisiti

Questa nuova selezione è rivolta ad esperti in possesso dei seguenti requisiti:

avere la Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;

Il godimento dei diritti civili e politici;

il non aver riportato condanne penali;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica;

Oltre 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo. in gestione, monitoraggio e/o rendicontazione degli interventi co-finanziati dai Fonti strutturali.

essere in possesso di una laurea specialistica

I professionisti selezionati lavoreranno nell’ambito del progetto “PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute per la govrenace del PN equità della Salute 2021-2027 CCI 2021IT0FFPR002 priorità 3 Assistenza tecnica FSE+“, il quale obiettivo è migliorare l’efficacia delle attività di coordinamento, programmazione, gestione e attuazioni delle azioni del PN equalità nella salute 2021-2027.

Selezione Formez PA 2024: come si svolge la selezione

La selezione viene effettuata da una Commissione nominata per la valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei seguenti criteri:

titoli di studio superiori e universitari : validità di max 5 punti;

: validità di max 5 punti; stage e tirocini: validità di max 2 punti;

validità di max 2 punti; specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore d’attività e del ruolo richiesto: validità di max 13 punti;

validità di max 13 punti; colloquio: validità di max 15 punti.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla selezione pubblica Formez PA per esperti va presentata entro il 30 settembre 2024 solo con modalità telematica, tramite il portale inPA, questa pagina presenta i link per candidarsi ai vari profili. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con Carta d’identità elettronica (CIE), o ancora con CNS e elDAS. Per candidarsi occorrerà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, PEC.