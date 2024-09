Meteo Sicilia: la Sicilia si prepara a vivere un’altra fase di caldo intenso, con le temperature che sembrano non voler lasciare il segno di un’estate che si protrae oltre le attese. Le previsioni indicano che la morsa dei 30 gradi non lascerà presto la nostra Isola. L’autunno tarda ad arrivare. Di seguito le previsioni di metà settimana.

Meteo Sicilia, mercoledì 25 settembre

Mercoledì, la pressione atmosferica aumenterà sulla Sicilia, portando a una giornata prevalentemente tranquilla dal punto di vista meteorologico. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. L’unica eccezione sarà Agrigento dove proprio oggi sarà interessate da un forte temporale. Per il resto delle città siciliane il cielo sarà caratterizzato solo da qualche nuvola senza alcun tipo di precipitazione. La città più calda sarà Siracusa con 32 gradi e a seguire Catania con 30 gradi. Solo ad Enna si registrerà una massima di 24 gradi. Che rappresenterà la massima meno elevata.

Meteo Sicilia, giovedì 26 settembre

per giovedì 26 settembre è previsto l’arrivo di un anticiclone africano africano che porterà in Sicilia condizioni di bel tempo. Proprio per questo il cielo si presenterà sereno o al massimo leggermente nuvoloso. Le temperature saliranno ulteriormente, con massime che raggiungeranno i 32 gradi. La giornata si prospetta ideale per poter vivere gli ultimi rimasugli d’estate. Un forte temporale che nel negli scorsi giorni aveva interessato Agrigento sembra allontanarsi. In tutte le città siciliane il cielo sarà caratterizzato da qualche nube. L’unica eccezione sembra essere Palermo dove il cielo sarà sereno durante tutta la giornata. Anche per oggi la città più calda sarà a Siracusa con una massima di 32 gradi. Saliranno le temperature anche a Catania dove nelle ore più calde si raggiungeranno i 31 gradi. Nel resto delle città siciliane non si scenderà mai sotto i 27 ° l’unica eccezione ed Enna dove si registrerà una massima di 25 gradi.

Meteo Sicilia, venerdì 27 settembre

durante la giornata di venerdì 27 settembre le nuvole che fino ad adesso avevano coperti i nastri cieli sembrano allontanarsi. Proprio per questo tutti i cieli di tutte le città siciliane si presenteranno sereni. Durante la giornata di venerdì le temperature si alzeranno notevolmente. La città più calda sarà a Siracusa con una massima di 34 gradi e a seguire la nostra città di Catania con una massima di 33 gradi.

Temperature autunnali sono ancora molto lontane!