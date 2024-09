Giovedì 26 settembre alle ore 17.45, nel Refettorio piccolo delle Biblioteche riunite “Civica e A. Ursino Recupero” (via Biblioteca 13, Monastero dei Benedettini), si terrà un incontro culturale promosso dalla Direzione Cultura del Comune in sinergia con il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Verga. Nell’ambito dell’iniziativa saranno presentati due libri dedicati allo scrittore catanese, massimo esponente del Verismo. I volumi sono “Dalla casa al chiostro: storie monastiche della famiglia Verga”, a cura di Agata Tarso e Antonio Di Silvestro, e il “Catalogo del Centenario Verghiano”.

Interverranno il direttore della Cultura, Paolo Di Caro, la presidente e il segretario del Comitato nazionale per le celebrazioni verghiane, Gabriella Alfieri e Gaetano Strano, il professore Antonio Di Silvestro dell’Università di Catania, Denise Bruno e Andrea Manganaro (Unict), Carla Verga, pronipote dello scrittore.

Nel corso dell’incontro sono previste letture da lettere inedite e da “Storia di una capinera”, a cura di Nunziata Blancato e Giuliana Raciti, con momenti musicali alla chitarra di Davide Sciacca. L’associazione culturale “Art’è” esporrà quadri ispirati alle opere dello scrittore.