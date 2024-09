Durante lo scorso pomeriggio un tragico incidente ha sconvolto la la comunità di Belpasso, in provincia di Catania. Un centauro di 40 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto lungo la circonvallazione del paese, in via Papa Giovanni Paolo II. l’uomo La vittima, a bordo di una moto Honda, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un palo della segnaletica stradale. L’impatto è stato talmente violento che il centauro è stato sbalzato sull’asfalto, riportando ferite gravissime.

I soccorsi immediati

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto, supportata dall’elisoccorso proveniente dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, il motociclista non ce l’ha fatta ed è deceduto durante il tragitto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti è emerso che nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche una Mini Cooper, anche se le cause e il ruolo preciso del veicolo nell’impatto sono ancora in fase di verifica.

Testimoni oculari, sconvolti dalla violenza della scena, hanno riferito che l’urto è stato talmente forte che il casco del motociclista sarebbe stato scagliato a centinaia di metri dal punto dello schianto. Le indagini continueranno nelle prossime ore per chiarire ulteriori dettagli e verificare eventuali responsabilità.