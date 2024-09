La mostra fotografica “Tokyo Blu”, realizzata da Marco Priori, si propone di immergere il visitatore in un viaggio affascinante attraverso l’immaginazione e la cultura giapponese. La mostra fotografica verrà ospitata presso la Galleria Fiaf del Gruppo Fotografico Le Gru a Valverde. l’esposizione fotografica offrirà un’opportunità unica e imperdibile per poter esplorare la complessità di un mondo narrato attraverso una molteplicità di voci, che spaziano dai videogiochi alle animazioni, dalle serie TV ai manga e ai romanzi visivi, senza dimenticare il ruolo della pubblicità.

La mostra fotografica di Marco Priori

L’inaugurazione si terrà venerdì 27 settembre alle 20:30, e la mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre, ogni venerdì non festivo dalle 20:00 alle 22:30. La mostra sarà sempre aperta e gratuita, se ci si vuole assicurare un posto basterà una semplice prenotazione. Durante questo periodo, i visitatori potranno ammirare opere che utilizzano immagini analogiche in polaroid e stampe cianotipiche, caratterizzate da tonalità di blu che evocano una sensazione di nostalgia e contemporaneità. Questi approcci visivi permettono di raccontare il presente senza trascurare il passato, creando un dialogo tra le diverse epoche.

La mostra fotografica Tokyo Blu

“Tokyo Blu” non è solo una semplice esposizione di fotografie, ma una vera esperienza immersiva che rappresenta una Tokyo moderna, frutto di una fusione armonica ispirata ai videogiochi retro e ai pixel art. Le immagini catturano micro-spazi e imperfezioni che stimolano la riflessione e l’immaginazione, invitando il pubblico a interrogarsi su storie, leggende e abitudini quotidiane della capitale giapponese.

I colori, i gesti e le espressioni delle persone che popolano le strade di Tokyo sono immortalati in un mosaico di attimi, ogni scatto racconta una parte della vita urbana e della cultura giapponese. Questi momenti visivi si fondono per formare una melodia complessa, un respiro della città che risuona nei cuori di chi osserva.

La mostra di Priori offre così un’opportunità unica per esplorare non solo l’estetica giapponese contemporanea, ma anche il modo in cui questa si intreccia con la nostra immaginazione, invitando ogni visitatore a diventare parte attiva della narrazione visiva che propone. “Tokyo Blu” promette di essere un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura giapponese.