A Catania, i cittadini hanno la possibilità di partecipare attivamente alla vita della città e alla sua crescita. Tutto questo è reso possibile grazie al nuovo progetto di democrazia partecipata. Si tratta di un’iniziativa che permette ai residenti di esprimere la propria preferenza per un progetto da realizzare sul territorio.

Fino al 9 ottobre 2024, tutti i residenti del Comune di Catania che, alla data del 18 settembre 2024, abbiano compiuto almeno 16 anni. Si potrà quindi votare per uno dei progetti proposti. Si tratta di un’opportunità importante per contribuire direttamente alle decisioni che influenzeranno lo sviluppo e il miglioramento della città.

Como poter votare

La votazione può avvenire in due modalità. Online, tramite il sito ufficiale del Comune di Catania, al link https://www.comune.catania.it/citta-semplice/, è possibile scegliere il progetto da realizzare. Tuttavia, per esprimere la propria preferenza in questa modalità, è necessario disporre di un’identità digitale come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Questi strumenti garantiscono sicurezza e trasparenza nelle operazioni di voto online, offrendo un accesso semplice e diretto ai servizi digitali del Comune. Ogni cittadino può esprimere una sola preferenza, e questa sarà vincolante per la scelta finale del progetto.

In alternativa, è possibile votare di persona presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Municipio di Catania. In questo caso, basta presentarsi muniti di un documento d’identità valido e del proprio codice fiscale. L’URP è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00, e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17:30. Questo metodo offre una soluzione tradizionale per chi preferisce interagire fisicamente con l’amministrazione.

La democrazia partecipata è uno strumento essenziale per promuovere il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle decisioni pubbliche. Consentendo ai residenti di esprimere la propria opinione su progetti che mirano a migliorare la qualità della vita a Catania, il Comune dimostra un forte impegno verso la partecipazione e la trasparenza. Ogni voto conta per orientare le risorse pubbliche verso interventi che rispecchiano le esigenze e i desideri della comunità.

I progetti presentati per il 2024

Di seguito la lista completa, i proponenti e i costi di realizzazione per i progetti del 2024:

Angeli custodi. Un cantiere delle rigenerazioni degli spazi sociali

Proponente: Edoardo Barbarossa – città dei ragazzi Catania

Costo presunto: 182.000 euro

1.000 fontanelle per Catania

Proponente: Salvatore Consoli

Costo presunto: 200.000 euro

Lavori di riqualificazione dello spartitraffico di via aurora a Catania

Proponente: Francesco Chisari

Costo presunto: 200.000 euro

Progetto artistico built up fest (nesim’art)

Proponente: Giuseppe la Porta – associazione orizzonte onlus

Costo presunto: 197.400 euro

Mobilità pedonale aree ricreative a trappeto sud

Proponente: Giuseppe Nicotra

Costo presunto: 178.000 euro

Giochi senza barriere, parchi giochi inclusivi

Proponente: Valerio Luigi Vullo

Costo presunto: 180.000 euro

Fanzine social fest. arte, comunità

Proponente: Carmelo Stompo – 2lab associazione culturale

Costo presunto: 30.000 euro

Rigenerazione di parco Lizzio, Via Ammiraglio Caracciolo angolo Via Montenero

Proponente: Epifanio Antonino Angelo Nicosia

Costo presunto: 200.000 euro