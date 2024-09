Sabato 28 settembre l’organizzazione Cleanup ha organizzato un altro dei suoi imperdibili eventi. Questa volta lo scopo sarà quello di ripulire il lungomare dall’accumulo di rifiuti in cui versa.

Per questo l’organizzazione invita tutti i cittadini a prenderne parte. L’evento inizierà alle ore 9:00 presso Piazza Nettuno. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della pulizia degli spazi pubblici.

L’evento organizzato in collaborazione con McDonald’s

L’evento, organizzato in collaborazione con McDonald’s, rappresenta un momento di impegno collettivo a favore del territorio. A supporto dei partecipanti, McDonald’s metterà a disposizione gadget fino a esaurimento scorte, dimostrando ancora una volta la propria attenzione per le tematiche ambientali. L’azienda, già impegnata in un percorso di sostenibilità attraverso l’adozione di materiali d’asporto riciclabili e conformi alle linee guida di Comieco, parteciperà con i propri dipendenti, le loro famiglie e i suoi numerosi clienti.

Partecipare significa contribuire a rendere il Lungomare di Catania un luogo più pulito e accogliente, consolidando una cultura del rispetto e della responsabilità verso l’ambiente.

Tutti sono invitati a unirsi a questa giornata di volontariato.