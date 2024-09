Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che entra nel vivo a Catania, con importanti iniziative e un programma ricco di appuntamenti fino a domenica 22 settembre. Il tutto organizzato dall’amministrazione Trantino, con l’assessorato alla Mobilità retto da Paolo La Greca. Si tratta della campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’ obiettivo è quello di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Sul sito del comune di Catania, alla sezione Uffici/MobilityManager, è possibile consultare il programma completo.

Nel corso della settimana, FCE e AMTS, le principali società del trasporto pubblico in città, offrono iniziative importanti. La Ferrovia Circumetnea ha già annunciato che domenica 22 settembre, giorno clou della Settimana della Mobilità Sostenibile, con la giornata “In città senza la mia auto“, si potrà viaggiare a titolo gratuito.

Nel corso della giornata di domenica 22 settembre, che prevede la chiusura al traffico di un’ampia porzione del centro storico dalle 8 alle 14, avranno luogo una serie di attività tematiche in particolare su mobilità sostenibile e sicurezza stradale. In diverse aree del centro città si terranno, inoltre, iniziative educativo-formative, espositivo-promozionali, con la presenza anche dell’Autobooks del Comune.

AMTS, biglietti a metà prezzo per tutta la settimana

Anche AMTS offrirà dei vantaggi in occasione dell’evento. Già da lunedì 16, primo giorno della Settimana della Mobilità Sostenibile, il biglietto per viaggiare sui mezzi di AMTS, escluso l’Alibus, è possibile acquistare il biglietto a metà prezzo, costando solo 50 centesimi. Da segnalare che il titolo di viaggio dovrà essere solo digitale, acquistandolo sulla nuova App AMTS Smart Ticketing, scaricabile per Android e per iOS.

Bike Sharing: si paga solo il tempo di utilizzo

Altra iniziativa di AMTS nel corso della Settimana della Mobilità Sostenibile è quella relativa al bike sharing. Verrà, infatti, cancellato il costo dell’abbonamento e prendendo la bici si pagherà solo il tempo di utilizzo. E dopo il 22 settembre, per un altro mese, l’abbonamento annuale costerà solo 5€.