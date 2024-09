Bonus Asilo Nido 2024: anche per quest’anno, il sostegno è stato potenziato con la possibilità di ottenere un voucher extra a partire dal 2° figlio.

Ciò significa che, le famiglie con ISEE fino a 40.000 € possono ottenere un rimborso fino a 3.600 euro per le spese delle rette degli asili nido o dei servizi di assistenza domiciliare. Prima, invece, spettava fino a un massimo di 3.000 euro. Gli importi, però, ancora oggi variano in base al reddito e sono cumulabili con l’Assegno Unico Figli.

Bonus Asilo Nido 2024: di cosa si tratta?

l Bonus Asilo Nido è una misura di sostegno economico rivolto alle famiglie. Consiste in un aiuto in denaro, sotto forma di rimborso delle spese sostenute per l’asilo o forme di assistenza domiciliare, riconosciuto a favore dei genitori di figli nati, affidati o adottati.

Può essere utilizzato per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o forme di assistenza domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare l’asilo.

Dal 1° gennaio, la Legge di Bilancio 2024 ha potenziato la misura, prevedendo uno stanziamento di 240 milioni di euro per il “Fondo Asili Nido” con l’obiettivo di offrire alle famiglie un aiuto extra, garantito a partire dal secondo figlio. Ovvero, l’ammontare del contributo nel 2024 può arrivare fino ad un valore di massimo pari a 3.600 euro annui, contro i 3.000 euro del 2023.

Bonus Asilo Nido 2024: a chi spetta?

Spetta anche alle famiglie in cui vi sia un bambino di età inferiore a 3 anni affetto da gravi patologie croniche, sotto forma di contributo per il supporto domiciliare figli.

Il Bonus Asilo Nido potenziato, con aumento previsto dalla Legge di Bilancio 2024, spetta invece solo alle famiglie che hanno un figlio (o più figli) nato dopo il 1° gennaio 2024, a patto che:

all’interno del nucleo familiare ci sia almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni ;

; l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del medesimo nucleo familiare (ISEE) non superi i 40.000 euro.

Bonus Asilo Nido 2024: come compilare la domanda

I documenti da allegare alla domanda per richiedere il bonus asilo nido 2024 sono:

codice fiscale del richiedente e del minore;

denominazione e partita Iva dell’asilo;

IBAN intestato al richiedente, dove verrà accreditato il rimborso.

Il genitore richiedente dovrà anche allegare:

la documentazione che provi il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;

l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (dove si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza);

le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2025.

Il sistema di acquisizione della documentazione non permette di caricare documentazione per mensilità non specificate.

La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite:

ricevuta;

fattura con quietanza;

bollettino bancario o postale;

attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Inoltre, la documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;

il codice fiscale del minore;

il mese di riferimento;

gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Infine, in caso di pagamento su IBAN estero, alla domanda devono essere allegati: