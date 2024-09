La compagnia aerea a capitale privato Aeroitalia ha annunciato l’avvio di una nuova rotta tra Catania e Tunisia a partire dal prossimo dicembre 2024. I voli saranno operativi due volte alla settimana, ogni mercoledì e sabato. Il volo inaugurale è previsto per il 4 dicembre, con partenza da Catania alle 11:40 e arrivo a Tunisi alle 12:55. Il volo di ritorno partirà da Tunisi alle 14:00, con arrivo previsto a Catania alle 15:15.

Nuovi collegamenti per la stagione invernale 2025

In una nota ufficiale, Aeroitalia sottolinea che questa nuova rotta rafforza ulteriormente la presenza della Sicilia nel suo network. La compagnia ha già avviato la vendita dei nuovi collegamenti per la stagione invernale 2025. I passeggeri in partenza da Catania potranno ora raggiungere anche altre destinazioni italiane come Bergamo, Olbia, Roma e, naturalmente, Tunisi.

Dallo scalo di Comiso, Aeroitalia offrirà voli verso Bologna, Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma. Da Palermo, i passeggeri potranno volare verso Bergamo e Roma. Mentre Trapani avrà collegamenti con Cuneo e Parma.

L’introduzione di queste nuove destinazioni è parte dell’impegno della compagnia per consolidare e ampliare la propria rete in Sicilia. Aeroitalia punta a favorire una maggiore mobilità tra l’isola, il continente e le regioni del Mediterraneo, migliorando così le opzioni di viaggio per i passeggeri e supportando il collegamento tra diverse aree geografiche.