Sabato 21 settembre, alle ore 18, si terrà una cerimonia molto attesa a Belpasso: il Palazzetto dello Sport situato in Contrada Timpa Magna verrà ufficialmente intitolato a Mimmo e Pippo Russo, due figure fondamentali nel panorama sportivo e sociale della città. Questa intitolazione rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità belpassese, che riconosce il contributo straordinario offerto dai due fratelli nel corso degli anni, specialmente nel campo della pallavolo.

La proposta ha ottenuto il pieno sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Caputo, segno di quanto Mimmo e Pippo siano stati figure amate e rispettate a livello locale. Il Consiglio Comunale, attraverso una votazione unanime, ha deciso di legare per sempre i nomi di questi due personaggi alla struttura, che non rappresenta solo uno spazio per la pratica sportiva, ma anche un luogo di aggregazione sociale e comunitaria.

Chi erano i Mimmo e Pippo Russo

Mimmo e Pippo Russo, con il loro impegno costante, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo locale. I loro nomi saranno ora associati in modo permanente a un luogo che rappresenta sia lo sport sia l’aggregazione sociale. Mimmo Russo, noto per essere stato uno dei pionieri delle radio libere negli anni ’70 e fondatore dello storico gruppo Rmb, ha contribuito alla crescita culturale e sociale del territorio. Suo fratello Pippo, appassionato e instancabile allenatore, è stato una figura di spicco per la pallavolo belpassese, dedicandosi con energia e passione all’insegnamento dello sport.

Cerimonia di intitolazione

Alla cerimonia di intitolazione parteciperanno autorità civili, religiose e militari, oltre a numerosi rappresentanti del mondo politico e sportivo. Anche una larga parte della comunità di Belpasso sarà presente per rendere omaggio ai fratelli Russo, i cui sforzi e dedizione hanno profondamente influenzato la vita locale.

L’evento celebrativo includerà anche un momento sportivo di rilievo: le squadre Cosedil Saturnia Acicastello e Domotek Volley Reggio Calabria, che militano rispettivamente nelle categorie A2 e A3 del campionato di pallavolo, terranno un allenamento congiunto, offrendo uno spettacolo per i presenti.

L’intera manifestazione è organizzata dalla Pallavolo Belpasso, con il patrocinio del Comune di Belpasso e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, e rappresenta un’occasione per celebrare non solo lo sport, ma anche i valori di comunità e impegno che Mimmo e Pippo Russo hanno incarnato.