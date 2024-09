Sciopero trasporti 20 settembre: è in arrivo un terzo sciopero nel giro di poche settimane del trasporto pubblico locale in tutta Italia. Venerdì 20 settembre, infatti, il personale si asterrà dal servizio per buona parte della giornata. Non una buona notizia per chi usa abitualmente i mezzi pubblici anche per motivi lavorativi e per gli studenti, con l’inizio delle scuole appena avvenuto.

Sciopero trasporti 20 settembre: le motivazioni

Lo sciopero è stato proclamato da USB (unione sindacale di base) Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl cobas. Con una nota, USB ha messo bene in chiaro le motivazioni di questo ulteriore stop, il terzo nel giro di poche settimane, dopo lo sciopero del 9 settembre per quanto riguarda bus, tram e metro e quello del 10 che ha interessato solo il trasporto ferroviario: “I lavoratori del settore continuano a denunciare le pesanti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti e la continua aggressione ai diritti più elementari — si legge nella nota —, ma Governo, associazioni datoriali di categoria e aziende proseguono nella loro scellerata politica di smantellamento della categoria trasformandola in un mestiere dal quale tutti fuggono: salari di ingresso al di sotto delle 7 euro l’ora, carichi di lavoro in barba a ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro e del servizio pubblico reso, la gravosa responsabilità civile e penale della mansione e le crescenti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica sono la perfetta micidiale miscela con la quale si continua ad aggredire i lavoratori autoferrotranvieri”.

Sciopero trasporti 20 settembre: l’avviso di AMTS

Anche a Catania quella del 20 settembre sarà una giornata di difficile per gli utenti abituali di autobus e metro. A tal proposito, AMTS ha pubblicato un avviso contenente gli orari in cui il personale incrocerà le braccia: “L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero Nazionale Autoferrotranvieri di 24 (ventiquattro) ore, proclamato per il giorno 20 settembre 2024 da Cub Trasporti, il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 al termine del servizio“.

Non ci sono, al momento, avvisi ufficiali della Ferrovia Circumetnea, per quanto riguarda la metropolitana di Catania, che dovrà, comunque, aderire allo sciopero.