Sciopero nazionale 9 settembre: il trasporto locale si ferma in tutta Italia per la giornata di lunedì 9 settembre. Lo sciopero è stato proclamato dalle maggiori organizzazioni sindacali come Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Cisal. La protesta mira a denunciare l’enorme difficoltà per le aziende, a reperire o a mantenere in servizio gli autisti, costretti a lavorare con salari e condizioni inadeguati e subendo sempre più spesso aggressioni indegne di una società civile.

Anche a Catania i servizi di trasporto verranno interrotti. Lo rende noto AMTS, attraverso un comunicato: “L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. informa che, in occasione dello Sciopero Nazionale del TPL di 8 (otto) ore, proclamato per il giorno 09 settembre 2024 dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, il servizio potrebbe subire delle variazioni”.

Il personale viaggiante si asterrà dal servizio per 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00. Il restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone si asterrà per l’intera giornata del turno di giorno 9 settembre 2024.