Il corpo senza vita di Domenico Di Mauro, un avvocato catanese di 42 anni, è stato ritrovato ieri intorno alle 13 a Taormina, nei pressi di via Garipoli. A fare la tragica scoperta è stata una persona che si stava recando a pregare davanti alla statua della Madonna. Accanto al corpo non sono stati rinvenuti né documenti né il cellulare della vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, insieme al medico legale Elvira Ventura Spagnolo.

Secondo un primo esame, la vittima potrebbe essere caduta da una certa altezza, a giudicare dalle molteplici lesioni esterne riscontrate. Tuttavia, al momento, tutte le ipotesi rimangono aperte, dal suicidio a un tragico incidente.

La Procura ha avviato un’indagine e disporrà nei prossimi giorni un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Un elemento chiave per ricostruire l’accaduto saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potranno fornire maggiori dettagli su cosa sia realmente successo.