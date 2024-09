Informazioni e procedura per il ritiro della carta

I beneficiari della “Carta dedicata a te” possono scaricare la lettera con il codice identificativo dal seguente link: https://bitly.cx/Aef9.

Questa lettera è necessaria per ritirare la Carta presso gli uffici postali abilitati al servizio. Per accedere alla procedura tramite il sito istituzionale del Comune di Catania, è obbligatorio l’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per chi non possiede lo SPID, è possibile richiedere una copia della lettera inviando una richiesta all’indirizzo email: cartasolidale@comune.catania.it. È necessario allegare un valido documento di identità del beneficiario e fornire i seguenti dettagli: nome e cognome, codice fiscale, e recapito telefonico.

Ogni nucleo familiare avente diritto riceverà un contributo economico annuo di 500 euro, accreditato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata e nominativa, rilasciata da Poste Italiane con la denominazione “Dedicata a te”. Per il Comune di Catania sono state assegnate 12.271 carte, destinate all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante, o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. Le nuove carte saranno attivate e il contributo accreditato a partire dal mese di settembre 2024.

Regole per l’uso e scadenza della carta

I beneficiari che possiedono già la “Carta dedicata a te” dell’anno precedente non devono effettuare un nuovo ritiro presso l’ufficio postale. La somma spettante sarà ricaricata automaticamente sulla carta esistente. In caso di smarrimento della carta o del PIN, è necessario contattare l’Ufficio Postale per richiederne un duplicato.

Per evitare di perdere il beneficio economico, è essenziale effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2024. Questo primo utilizzo è obbligatorio e serve a confermare l’attivazione della carta e la volontà di usufruire dell’importo assegnato. In caso contrario, il contributo verrà revocato e non sarà più possibile utilizzarlo.

Le somme accreditate sulla carta devono essere interamente spese entro il 28 febbraio 2025. Dopo tale data, gli importi residui non potranno essere più utilizzati e verranno ritirati. È importante, quindi, pianificare attentamente gli acquisti in modo da sfruttare al meglio il contributo. La carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, inclusi supermercati, negozi alimentari, stazioni di servizio e rivenditori di abbonamenti per i trasporti pubblici locali. Questo rende la carta un utile strumento per far fronte alle spese quotidiane, garantendo un sostegno economico diretto alle famiglie in difficoltà.