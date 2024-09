Carta dedicata a te 2024: da lunedì 9 settembre al via la distribuzione della nuova carta “Dedicata a Te” del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti tpl. A renderlo noto il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, sottolineando che quest’anno a beneficiarne saranno un milione e 330mila nuclei familiari.

Carta dedicata a te 2024: le novità 2024

La carta dedicata a te non è altro che una carta di pagamento elettronica prepagata, destinata a famiglie in difficoltà economica, che serve per acquistare i beni di prima necessità. Ma quest’anno qualcosa è cambiato. Di seguito le novità:

spetta alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro , residenti in Italia, con almeno 3 componenti nel nucleo familiare e che non percepiscono altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà,

sono state introdotte nuove categorie di prodotti ammessi all'acquisto con la social card, ossia prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola;

i titolari della Carta Dedicata a te beneficeranno di uno sconto aggiuntivo del 15% sui prodotti acquistati nei negozi aderenti. Si tratta di una misura particolarmente significativa data l'inflazione degli ultimi anni;

conta su un incremento di 600 milioni di euro per il 2024;

il valore della carta sale a 500 euro.

Carta dedicata a te 2024: i requisiti

Hanno diritto alla Carta Dedicata a Te 2024 le famiglie con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Inoltre i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Le famiglie che già percepiscono l’assegno di inclusione sociale o sostegno alla povertà non potranno richiederla.

Carta dedicata a te 2024: dove ritirarla

Dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal Comune di residenza, che avvisa dell’avvenuta disponibilità della carta, sarà possibile recarsi agli uffici postali per procedere al ritiro. È consigliabile portare con sé un documento di identità e la comunicazione ricevuta, per agevolare il processo di consegna della carta e garantire che il ritiro avvenga senza intoppi.