Con la Legge di Bilancio 2024 è stato confermato il Bonus carburante 2024, un bonus di un totale massimo di 200 euro, ma con modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, andiamo a vedere cosa e cambiato.

Il nuovo bonus sarà esclusivamente rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato e sarà erogato con la busta paga di settembre 2024. I dipendenti pubblici ne resteranno esclusi.

Bonus Carburante 2024: cos’è

Il bonus Carburante o Benzina è una misura erogata dalla aziende a favore dei dipendenti per sostenere i costi del carburante. Si tratta di una libera scelta del datore di lavoro che può decidere di riconoscere o meno questo bonus ai propri lavoratori. Una bonus di circa 200 euro esenti da tasse e contributi. Inizialmente non rinnovato per il 2024, confermato in seguito nella legge di bilancio 2024.

Bonus Carburante 2024: solo per alcuni lavoratori

La novità principale è che il bonus sarà corrisposto sulla base di un sgravio fiscale fruito dal datore di lavoro. In questo modo il contributo potrà essere erogato con una tassazione agevolata. Il provvedimento lascia discrezionalità ai datori di lavoro nell’individuare quali dipendenti potranno riceverlo e quali no. Aspetto che ha sollevato non poche perplessità, in quanto potrebbe dar luogo a dinamiche di disparità di trattamento. Tra i contestatori sorge anche una paura di una deriva ideologica, nel conferire al datore di lavoro un potere eccessivo rispetto ai propri sottoposti.

Fare il pieno costa sempre di più

Il prezzo medio della benzina, al servito, è di oltre i 2 euro a litro, mentre il diesel servito si aggira intorno ai 1,95, mentre i prezzi calano leggermente per quanto riguarda il self, rispettivamente 1,8 per la benzina e 1,6 per il gasolio, nonostante una lieve riduzione per il prezzo del diesel i prezzi rimangano sempre alti, e i costi per fare il pieno alla propria macchina risultano spesso proibitivi per le famiglie più numerose. Il bonus benzina nasce proprio dalla volontà del governo di aiutare le famiglie meno ambienti, rientrando nel piano di welfare del nostro paese.