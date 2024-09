Si prevede una vendemmia promettente sull’Etna, con volumi paragonabili a quelli del 2022, ben distanti dalla flessione dello scorso anno, causata dalla peronospora e dalle ondate di calore successive, che avevano portato a un calo del 42,5%.

Le antiche vigne montane dell’Etna hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento, riuscendo a sfruttare le riserve idriche profonde. Le piogge di fine agosto e inizio settembre hanno poi completato l’opera, rendendo le condizioni ideali per una vendemmia particolarmente positiva, una rarità in Sicilia, gravemente colpita dalla siccità. Così Francesco Cambria, presidente del Consorzio Etna Doc, commenta le previsioni per la prossima raccolta, in coincidenza con gli Etna Days, che si terranno dal 12 al 14 settembre presso il Picciolo Etna Resort a Castiglione di Sicilia. La vendemmia, che coinvolgerà 440 aziende, è già iniziata con la raccolta delle uve per la base spumante e proseguirà intensamente a partire dalla terza settimana di settembre, con un anticipo di circa una settimana rispetto al solito.

Il Consorzio stima una produzione di circa 80 mila quintali di uve, suddivisa tra il 35-40% di bacca bianca e il restante di bacca rossa, con un potenziale di oltre 55 mila ettolitri di vino. Il raccolto si prevede in crescita del 60% rispetto al 2023.

Il programma dell’Etna Days si aprirà giovedì 12 settembre alle 9:00 con un focus dal titolo “Dall’Etna al Vigneto Italia. Il futuro del vino sui mercati internazionali”, moderato da Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio Etna Doc. Tra i relatori ci saranno Francesco Cambria, presidente del Consorzio, Luigi Moio, presidente dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio di Unione Italiana Vini, e Bertrand Gauvrit, direttore dell’Association des Climats du vignoble de Bourgogne.

La mattinata si concluderà con una degustazione tecnica, dalle 11:30 alle 16:00, in cui saranno presentate oltre 400 etichette, un evento già tutto esaurito. La giornata terminerà con una degustazione itinerante alle 17:00 e una cena con i produttori.

Il 13 e 14 settembre saranno dedicati a tour guidati nel territorio etneo, con i giornalisti suddivisi in gruppi per visitare aziende e vigneti selezionati sui vari versanti e contrade.

L’evento si chiuderà con la wine fest, che avrà luogo il 14 settembre alle 20:00 nel centro storico di Catania.