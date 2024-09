Lo sciopero del trasporto aereo previsto per sabato 7 settembre 2024 causerà significativi disagi per i passeggeri di Ita Airways e Wizz Air, con molti voli soggetti a cancellazioni e ritardi. Confconsumatori Sicilia ha chiarito che, contrariamente a quanto spesso sostenuto dalle compagnie aeree, lo sciopero non può essere considerato sempre una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento Comunitario n. 261/2004, che escluderebbe il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri.

Secondo la Corte di Giustizia Europea, la nozione di “circostanze eccezionali” deve essere interpretata in maniera restrittiva e si applica solo a eventi sui quali la compagnia aerea non ha alcun controllo. Nel caso di scioperi legati a rivendicazioni interne sui salari o sulle condizioni di lavoro, come nel caso di Ita Airways e Wizz Air, le compagnie non possono sostenere di non avere il controllo. Pertanto, i passeggeri hanno diritto alla compensazione, che varia tra 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta, se il volo è cancellato o ha un ritardo superiore a tre ore.

In caso di cancellazione del volo, il passeggero può scegliere tra la riprotezione, ossia un volo alternativo, o il rimborso integrale del biglietto. La compagnia ha l’obbligo di offrire l’alternativa, ma la scelta finale spetta al passeggero. Indipendentemente dalla causa dello sciopero, le compagnie sono comunque tenute a fornire assistenza, che comprende pasti, bevande e, se necessario, pernottamento.

Confconsumatori ha inoltre ricordato che esistono delle fasce orarie garantite durante lo sciopero, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali tutti i voli, compresi quelli charter, devono operare regolarmente. “Ci auguriamo che le compagnie dimostrino responsabilità, offrendo la massima assistenza ai passeggeri e provvedendo ai rimborsi senza costringerli a lunghe battaglie legali,” ha dichiarato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, insieme a Carmelo Calì, responsabile Trasporti e Turismo.