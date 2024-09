Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla strada statale 120, nei pressi di Montelaguardia a Randazzo.

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste gravemente ferite dopo essere cadute dallo scooter su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Garibaldi di Catania, mentre la donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. I carabinieri di Randazzo stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.